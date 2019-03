Deel van dak winkelcentrum Docks Bruxsel waait weg Robby Dierickx

10 maart 2019

14u31 1

In de omgeving van winkelcentrum Docks Bruxsel is het oppassen geblazen voor automobilisten en voetgangers, want een deel van het dak van het winkelcentrum kwam los te zitten en verschillende stukken vliegen er in het rond.