Deel oude stadsomwalling stort in

18 november 2018

17u10 0 Brussel Een deel van de oude stadsomwalling in de Villersstraat is zaterdagnacht ingestort. Hoewel het volgens de Brusselse schepen van Patrimonium, maar ‘om een héél klein deel’ ging, bleek er toch een stuk muur van 10 meter hoog en 20 meter lang verdwenen te zijn.

“Het gaat om een heel klein deel van de muur. Dit is niet héél erg”, kaderde de Brusselse schepen van Patrimonium Geoffrey Coomans de Brachène (MR) tegen Bruzz de instorting. Nochtans bleek het niet te gaan om enkele stenen die naar beneden gedonderd waren. “Het gaat om een stuk muur van 10 meter hoog en 20 meter lang”, verduidelijkt de Brusselse politie. Bovendien gebeurde het vlak bij de aangrenzende Sint-Jorisschool.

Oorzaak

Volgens de eerste vaststellingen kan net bij die werken wel eens de oorzaak van de instorting gezocht worden. Er vonden immers verbouwingswerken plaats die een invloed zouden kunnen gehad hebben op de stokoude omwalling. Uitgebreid onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk de oorzaak is. “Potje breken, potje betalen”, zegt Geoffrey Coomans de Brachène, schepen in de stad Brussel, bevoegd voor erfgoed. Wie verantwoordelijk is voor de schade - mogelijk de aannemer van de verbouwingswerken- zal dus moeten opdraaien voor de herstellingen.

Kwetsbaar

De instorting vond zondagochtend plaats.De politie kreeg omstreeks 5.45 uur, een oproep voor de ingestorte muur op de speelplaats van de Sint-Jorisschool in de Cellebroersstraat. Gewonden vielen er niet.

Het voorval doet wel vragen rijzen over de staat waarin het historisch patrimonium van de stad Brussel zich bevindt.De eerste stadomwallingen van Brussel dateren uit de dertiende eeuw. “Dit voorval toont aan hoe kwetsbaar ons erfgoed is”, beaamt Coomans de Brachène. De muur zal wel in bijna identieke staat heropgebouwd kunnen worden. “Het ingestorte deel van de stadsomwalling moet gerestaureerd kunnen worden”, aldus de schepen. “Dit deel van de eerste stadsomwalling is net heel goed bewaard gebleven.”