Decathlon opent pop-up golfwinkel 04 augustus 2018

Sportwinkel Decathlon opent maandag een pop-upstore, volledig gewijd aan golf. Sporters kunnen er alle artikel zoals clubs, golfballen en handschoenen kopen. Er is ook de kans om de sport uit te proberen met een digitale golfsimulator.





De 39 vierkante meter grote pop-up store opent boven de nieuwe Decathlon-winkel in winkelgalerij The Mint aan het Muntplein. Decathlon werkt voor de pop-up samen met de start-up 'Beats of Golf' van twee Decathlon-collega's Luk De Meester en Christophe Pape. Volgens hen wordt golf steeds populairder. De winkel is open van maandag 6 augustus tot 30 september. (DCFS)