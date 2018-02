Debaets stelt luchthavenmetro voor in nieuw boek 01 februari 2018

Staatssecretaris Bianca Debaets oppert het idee van een metrolijn tussen luchthaven Zaventem en de stad Brussel. Dat idee schuift ze naar voren in haar nieuwe boek 'Brussel, mijn weerbarstig lief.'





In acht hoofdstukken vertelt Debaets over de troeven van Brussel, maar geeft ook aan op welke vlakken het volgens haar beter of anders kan. Zo heeft Debaets het bijvoorbeeld over een mogelijke metro die Brussel met de nationale luchthaven verbindt. "Als metropool ontvangt Brussel jaarlijks 1 miljoen zakenmensen, pendelaars en toeristen. Maar een echte vlotte verbinding ontbreekt." De komende maanden zit ze met de bevoegde instanties om het project te bespreken. Debaets bespreekt het thema in haar nieuwe boek 'Brussel, mijn weerbarstig lief', waar ze een goed jaar aan schreef. "Ik koester een enorme liefde voor deze stad", zegt Bianca. "Maar het is een koppige liefde, want Brussel laat zich moeilijk in de armen sluiten." Tijdens de boekvoorstelling had ze het nog over de moeilijke jaren waarmee de stad geconfronteerd wordt. Zo verwees ze naar de aanslagen, het Samusocial-schandaal en de rellen. (DCFS)