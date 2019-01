Dealer verstopt heroïne in oven WHW

09 januari 2019

16u56 0 Brussel Twee dealers van 36 en 37 jaar zijn opgepakt door de politie van de zone Brussel hoofdstad-Elsene.

De twee werden op heterdaad betrapt toen de ene 80 gram heroïne aan de andere overhandigde. In oktober was er al een onderzoek ingesteld tegen een van de twee. Daardoor kon hij op heterdaad betrapt worden. Bij een huiszoeking in zijn appartement in Molenbeek werd er 1,167 kilogram heroïne onderschept. Een deel daarvan had de man verstopt in zijn oven. Op de keukentafel troffen de agenten toen 38 gram cocaïne aan. In zijn slaapkamer werd 2330 euro cash geld aangetroffen.