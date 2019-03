Dealer verraadt zichzelf WHW

29 maart 2019

17u27 0 Brussel De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene heeft dinsdagavond een drugsdealer opgepakt.

De man maakte zichzelf verdacht door zich plots om te draaien bij het zien van de patrouille in het centrum van Brussel. Natuurlijk was de aandacht van de agenten nu gewekt en ze konden hem tegenhouden. Hij bleek XTC en cocaïne op zak te hebben. Het bleek te gaan om een Nederlander van 19 die logeerde in een hotel in het centrum. In zijn kamer troffen de agenten 12 330 euro cash geld aan, net als 233 xtc-pillen, 116 gram mdma, een hoeveelheid cocaïne en 85,5 gram chrystal meth. Ook werden er documenten gevonden die aantoonden dat de man financiële transacties van in totaal 9000 euro had afgesloten. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket.