Dealer verplaatst zich met hoverboard WHW

26 november 2018

14u21 0 Brussel Een 29-jarige man riskeert drie jaar cel voor het grootschalig verhandelen van drugs. Hij bracht zijn waar rond verschillende Brusselse stations aan de man.

Op 26 september vorig jaar merkte de man een politiecontrole in Zellik op. Hij maakte nog snel rechtsomkeer, maar twee agenten konden hem toch tot stilstand brengen. Naar de reden van zijn vlucht was het niet lang raden. Een alerte burger had hem tijdens zijn vlucht immers een zwarte etui zien wegwerpen. In het zakje: twaalf xtc-pillen, vier pakjes cocaïne, evenveel zakjes MDMA en 80 euro cash geld. Bovendien werd er bij hem thuis ook verschillende zakjes met cocaïne aangetroffen en stond zijn gsm vol drugsgerelateerde sms’jes. De man verkocht in de buurt van stations zijn waar. Om zich snel door de drukke stad te verplaatsen had hij zich een Hoverboard aangeschaft. Als was het een fulltimejob verkocht hij meerdere malen per dag verschillende soorten drugs. De twintiger wist bovendien van geen ophouden. Zo werd hij door agenten opgemerkt toen hij was aan het dealen terwijl hem door de onderzoeksrechter voorwaarden waren opgelegd. Daarom werd hij op 8 mei opnieuw gearresteerd. “Niets deerde hem”, aldus het parket. Uitspraak op 7 januari.