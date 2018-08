Dealer verbergt cocaïne in Kinder Surprise 25 augustus 2018

Een 32-jarige drugsdealer is dinsdagnamiddag opgepakt. De man stond in de buurt van de Hallepoort te wachten op een klant. De agenten wachtten tot er een klant stopte en de transactie voltooid werd. Vervolgens kwamen ze tussen. De drugs bleek op een originele manier verstopt te zijn. In een Kinder Surprise-ei was het speelgoedje weggenomen en zes pakjes cocaïne in de plaats verstopt. Daarop voerden de agenten een huiszoeking uit bij de dealer, die vlakbij bleek te wonen. In zijn studio bleek 935 euro aan kleingeld te liggen,net als een precisieweegschaal en 30 cocaïnebolletjes verstopt in kauwgumverpakking. De man werd aangehouden en in verdenking gesteld van verkoop van verdovende middelen in het kader van een vereniging.





(WHW)