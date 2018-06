Dealer gooit leven om... en wordt beloond door rechter 29 juni 2018

Een 22-jarige Anderlechtenaar is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur voor het dealen van cannabis aan minderjarigen. Hij werd in de nacht van 11 op 12 maart 2017 betrapt aan het station toen hij cannabis verkocht aan een minderjarige. Uit onderzoek bleek dat hij al acht weken cannabis verkocht, goed voor een omzet van 5.400 euro. "Ik heb er spijt van. Ik had gewoon moeten gaan werken in plaats van zo geld te verdienen. Sinds mijn arrestatie ben ik gaan studeren en heb ik werk op de luchthaven. Geef me alstublieft nog een kans", smeekte hij bijna. De rechter geloofde hem en gaf hem geen celstraf met uitstel, maar een werkstraf "zodat je strafregister blanco blijft", zei de rechter. (WHW)