Dealer gevat 07 maart 2018

Een drugsdealer is maandagnacht tegen de lamp gelopen nadat agenten hem tegenhielden voor een loshangende nummerplaat. De cannabisgeur in de auto van de 29-jarige K.K. was de inspecteurs niet ontgaan, en een controle leverde 467 gram cannabis en 1.065 euro cash op. Een huiszoeking was nog eens goed voor meerdere gsm's, een laptop, 221 gram cannabis en verpakkingszakjes. De twintiger werd ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)