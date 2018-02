Dansjes en chocomelk houden kinderen warm 07 februari 2018

02u57 0 Brussel De scholen draaiden gisteren hun verwarming een graadje lager voor Dikketruiendag. De vijftiende editie had als thema 'hittestress'. De leerlingen verschenen op school met hun warmste pull aan en organiseerden speciale activiteiten om zo hun steentje bij te dragen voor een beter klimaat.

Zo ook in basisschool 't Kasteeltje in Overijse. Daar verwarmden de leerlingen zich met een opwarmingsdans. Al sprongen en dansten hun vingers, handen, benen en tenen warm ."Voor de aanvang van de lessen, verzamelden de 400 leerlingen voor de ochtendgymnastiek", zegt directeur Gerrit Vanden Waeyenbergh. "De juf van het zesde leerjaar gaf eerst een woordje uitleg over de opwarming van de aarde. Vervolgens namen drie leerlingen van het zesde leerjaar het over. Zij gaven gymnastiekinstructies en lieten alle leerlingen dansen op de muziek."





In basisschool de Kleurdoos in het centrum van Brussel daagden de leerlingen dan weer op in groene kledij. Zij ruilden hun grijze outfit in voor een frisgroen kleurtje en ijverden op die manier voor een milieubewustere samenleving. Tijdens de pauze smulden de kinderen van een dampend kopje chocomelk, en voor één keer mochten daar ook lekkere koekjes bij.





(DCFS)