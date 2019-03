Dan toch geen nieuwe busterminal aan Brussel-Noord WHW

21 maart 2019

12u24 0 Brussel Er komt op korte termijn geen nieuwe busterminal van De Lijn aan Brussel-Noord. De Lijn zal zich beperken tot kleine aanpassingen aan de huidige terminal onder het CCN-gebouw.

Eind vorig jaar was de ondergrondse terminal onder het CCN-gebouw aan het Noordstation nationaal nieuws. “Het is er vies en vuil. Bovendien is er veel hinder door gauwdieven en immigranten”, meldde de Lijn toen. Daarom werd er beslist even niet meer te stoppen aan de normale haltes. Als oplossing wilde De Lijn een nieuwe busterminal bouwen op het Noordplein, voor het CCN-gebouw, aan de kant van het centrum. Op die plek bevinden zich vandaag al enkele haltes van De Lijn.

Bouwvergunning

Maar dat plan liep niet van een leien dakje. Recent klonk het nog dat er in februari een bouwvergunning zou zijn voor de terminal. Maar daar komt nu toch niets van in huis. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort (PS) op een vraag van Cieltje Van Achter (N-VA) in het Brussels parlement. Vervoort legt uit dat er eind februari een werkvergadering was met de verschillende betrokken partijen. “Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat het project een aanzienlijke investering vergt, terwijl het heel goed mogelijk is dat het gebouw binnen minder dan twee jaar grondige wijzigingen zal ondergaan onder impuls van de nieuwe eigenaar(s)”, zei de minister-president. Het CCN-gebouw staat momenteel te koop en de toekomst van het gebouw is nog onduidelijk.

Kleine ingrepen

Het gewest stelde vervolgens voor om slechts kleine ingrepen te doen aan de huidige terminal, waar geen bouwvergunning voor nodig is.

De Lijn gaat in op dat voorstel. “We zullen lichte en gerichte ingrepen doen om het reizigerscomfort te verbeteren,” zegt een woordvoerder. “Denk aan betere verlichting, schilderwerken en de vervanging van boordstenen.”