Dame in vorst getroffen door CO-intoxicatie Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

09u14 0 Brussel In de Deltastraat in Vorst werd een dame vrijdagochtend om 03.40 uur het slachtoffer van CO-intoxicatie. Zij werd met twee andere bewoners overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten kregen om 03.40 uur op vrijdagochtend een oproep binnen voor een dame in Vorst die zich onwel voelde. Wanneer de ambulanciers ter plaatse kwamen, ging het alarm van hun CO melders meteen af. De bewoners van het gebouw werden meteen geëvacueerd en het appartement werd verlucht. De brandweer kwam ter plaatse en achterhaalde de oorzaak van de CO. Die kon ontstaan door de slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de atmosferische brander in de keuken. Sibelga kwam de gastoevoer afsluiten en verzegelde de gasteller. Drie bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis maar geen van hen is in levensgevaar.