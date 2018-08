Dame Fortuna kopje kleiner gemaakt KUNSTDIEVEN STELEN HOOFDEN MASSIEF MARMEREN BEELD FREYA DE COSTER

22 augustus 2018

02u30 0 Brussel Het marmeren standbeeld van Dame Fortuna op het kerkhof van Laken is afgelopen weekend schaamteloos onthoofd. Vandalen kapten gewiekst het hoofd van de dame en het kleinere beeld naast haar af. "Dit lijkt op een professionele kunstroof. Op de zwarte markt kan hier veel geld voor gevraagd worden."

De ontsteltenis was groot toen wachters door de grafgalerij van Laken, ook wel het Père-Lachaise van Brussel genoemd, hun ronde deden. De begraafplaats vormt de laatste rustplaats voor de voornaamste Brusselse families en bezoekers kunnen tijdens geleide wandeling prachtige beeldhouwwerken bewonderen. Maar afgelopen weekend werd één van de beelden onherstelbaar beschadigd. De marmeren beeldengroep van Dame Fortuna uit 1831 was letterlijk een kopje kleiner gemaakt. "Vrijdag was het beeld nog intact, maandag ontdekten we dat de hoofden verdwenen waren", zegt Tom Verhofstadt van vzw Epifaat treurig. Meer dan drie jaar lang restaureerde de vzw, bevoegd voor funeraire archeologie, de beelden van de begraafplaats. "Dit waren geen amateurs. Het standbeeld is gemaakt van Carrara marmer en weegt zeker 400 kilogram. De hoofden alleen wegen toch wel 10 tot 15 kilo. Ze werden vermoedelijk met een slijpschijf afgesneden. Dat materiaal ligt bij niemand gewoon in de auto."





Verkopen

Volgens Verhofstadt werd het unieke standbeeld bewust uitgekozen. "Het beeld en vooral de hoofden hebben een erg antiek uitzicht. De stukken kunnen de dieven nu gemakkelijk verhandelen op de zwarte kunstmarkt als valse antieke standbeelden. Ze kunnen daar erg veel geld voor vragen." Voor de vzw is de kunstroof extra pijnlijk. "Het beeld verbleef lange tijd in ons atelier. We hebben er de voorbije jaren toch een zekere band mee opgebouwd. Na al ons werk is het nu klaar voor de schroothoop."





Voorlopig neemt de stad het beeld niet uit de galerij. "We hebben een klacht ingediend bij de politie. Aan de hand van camerabeelden proberen ze de daders op te sporen", zegt bevoegd schepen Geoffroy Coomans de Brachène. "Hopelijk vinden ze de hoofden terug en kunnen we ze opnieuw op de beelden bevestigen. "Al is de schade onherroepelijk en zal je de sporen altijd blijven zien. Als de daders en de afgehakte hoofden onvindbaar blijken, zullen we een kopie gebruiken."





Coomans belooft om extra camera's op de begraafplaats te voorzien. "Momenteel hangen er alleen buiten de grafgalerij, maar vanaf oktober zullen we ook binnen bewakingscamera's installeren. Rond de begraafplaats plaatsen we ook hekken om dieven buiten te houden. Jammer genoeg waren de dieven ons een stap voor, en sloegen ze toe nog voor we deze maatregelen konden treffen."