Daklozenopvang Haren maand langer open 31 maart 2018

De daklozenopvang in Haren blijft een maand langer open. De 185 meest kwetsbare gezinnen zullen nog tot 31 april onderdak krijgen in het Blue-Star gebouw, die tijdens de uitzonderlijk koude winter en lente door het Brusselse Gewest werd ingericht als overnachtingsplek. Het federale opvangcentrum dat in hetzelfde gebouw georganiseerd werd, sluit daarentegen wel de deuren. Daklozen die geen bed wisten te bemachtigen bij het Brusselse Gewest, konden tijdens het Winterplan bij hen terecht. Nu het federale centrum verdwijnt, belanden ongeveer 170 armen terug op straat. Het Winterplan was sinds eind november van kracht en liep zaterdag af. In totaal boden Samusocial en het Rode Kruis 1.300 bedden aan. (DCFS)