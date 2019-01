Daklozencentrum krijgt koninklijk bezoek: “Nog nooit zo volwaardig Belg gevoeld” Jasmijn Van Raemdonck

15 januari 2019

15u17 0 Brussel Koning Filip bracht dinsdagmiddag een bezoek aan het daklozencentrum ’t Eilandje in Sint-Gillis. De daklozen en het keukenpersoneel waren stuk voor stuk onder de indruk van het bezoek van ‘Zijne Majesteit’.

’t Eilandje, het dagcentrum voor daklozen in Sint-Gillis, kreeg dinsdag hoog bezoek over de vloer. De daklozen en de keukenploeg konden koning Filip in levenden lijve ontmoeten en mochten zelfs een praatje met hem slaan. De koning bezoekt ’t Eilandje nadat de vzw in juni 2018 de Federale Prijs Armoedebestrijding kreeg toegekend voor de hulp die ze biedt aan daklozen. De vzw werd in 1960 opgericht om mensen zonder dak boven hun hoofd te helpen om opnieuw op hun eigen benen te kunnen staan.

Dagen voorbereid

Faten Gaaloul, keukenchef in ’t Eilandje is emotioneel nadat ze de koning heeft gesproken. “Ik had nooit verwacht dat ik ooit in mijn leven de kans zou krijgen om de koning te ontmoeten”, vertelt ze met tranen in de ogen. “Hij was heel sympathiek en heeft me veel vragen gesteld.” Met de keukenploeg is Faten verschillende dagen bezig geweest om alles tot in de puntjes voor de bereiden. De koning kreeg van hen een salade met kaas, brood, charcuterie en tapenade aangeboden. De koks zorgden ervoor dat alles tip top in orde was. “Vooral op vlak van hygiëne en presentatie, dat moét wel. De koning is niet om het even wie”, lacht Faten.

Medeleven

Na een korte babbel met de keukenploeg, schoof koning Filip mee aan tafel met enkele daklozen. Michel Motquin, die sinds 2012 op straat leeft, was een van de gelukkigen die de koning persoonlijk mocht spreken. Toch was het niet de eerste keer dat hij koning Filip ontmoette. Michel werkte ooit nog voor de militaire politie en kwam de koning, die toen nog prins was, soms tegen op de Koninklijke Militaire School. “Het eerste wat ik dacht was: ‘mijn god, wat is hij veranderd!’”, lacht hij. Toch vond hij het ‘impressionant’ om de koning persoonlijk te ontmoeten. Tien minuten lang sprak hij met de koning over de werking van de vzw, maar ook over zijn persoonlijke situatie. Michel blijft vooral het medeleven van de koning bij. “Je zou niet verwachten dat een koning zo goed is om een plek als deze te bezoeken en om zich te verplaatsen in andermans situatie”, vindt hij. Volgens hem klopt het beeld van de koning als een afstandelijke man allesbehalve. Michel houdt een warm gevoel over aan de ontmoeting. “Ik heb me nog nooit zo sterk een volwaardige Belgische burger gevoeld”.