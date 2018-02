Daklozen opgepakt door vriesweer 27 februari 2018

Meteen nadat burgemeester Vincent De Wolf aankondigde dat de politie daklozen zou oppakken die onderdak weigeren, ging de gemeente over tot acties. In totaal arresteerde de politie tien daklozen, voornamelijk Roma-zigeuners. Ook Brussel zet de stadsdiensten in om daklozen onder dwang naar de opvangcentra te sturen.De maatregel kwam er naar aanleiding van het aangekondigde vriesweer. De komende dagen zakt de temperatuur tot -10 graden. Maar zelfs dan weigeren heel wat daklozen naar een van de overnachtingscentra te trekken. Burgemeester De Wolf kondigde aan dat hij mensen die toch verkiezen op straat te slapen, zou arresteren. Tien mensen werden in de nacht van zondag op maandag dan ook opgepakt in Etterbeek. De stad Brussel volgt het voorbeeld en schakelt stadswachters, straatvegers en de stewards van Bruciteam in om melding te maken van daklozen die niet vrijwillig naar een opvangcentrum gaan. Ook andere Brusselse gemeentes bekijken de optie om daklozen onder dwang naar de opvangcentra te sturen. (DCFS)