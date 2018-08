Daklozen krijgen onderdak in verplaatsbare woningen 24 augustus 2018

Om het daklozenprobleem in de hoofdstad aan te pakken, komt de Campagne 400Daken en citydev.brussels met verplaatsbare woningen op de proppen. De wooncontainers kunnen op om het even welk braakliggend terrein geplaatst worden.





Gisteren werden de eerste woonmodules 'Wald-Cube' en de 'Moving Nest' in de François-Joseph Navezstraat voorgesteld. Elke woning heeft een klein keukentje, eetplaats, terras en plek voor een bed. Ze moeten functioneren als vervangwoningen, die het gebrek aan opvanghuizen voor daklozen compenseren.





Het initiatief is een idee van de Campagne 400Daken, een vereniging van een tiental organisaties die nieuwe denkpistes ontwikkelen rond dakloosheid.





De braakliggende terreinen worden aangeleverd door citydev. Elk terrein wordt minstens 24 maanden bezet met de woonmodules in afwachting van de ontwikkeling van een groter vastgoedproject.





(WHW)