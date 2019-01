Daklozen dragen wet-Onkelinx symbolisch ten grave Jasmijn Van Raemdonck

08 januari 2019

15u27

Bron: Belga 0 Brussel Zowat dertig personen verzamelden dinsdag om 11.00 uur aan de ingang van het Gésù-klooster in Sint-Joost-ten-Node om de wet-Onkelinx ten grave te dragen. Die wet geeft gemeenten de mogelijkheid verlaten gebouwen op te eisen om daklozen op te vangen maar wordt in de praktijk nauwelijks toegepast. De actie ging uit van het Gemeenschappelijk Front van Daklozen.

De daklozen zijn teleurgesteld dat de wet Onkelinx, die in december 1993 gestemd werd, in de praktijk nauwelijks wordt toegepast. De aanwezigen zetten hun boodschap kracht bij met spandoeken waarop boodschappen zoals “Ze is dode letter gebleven” te lezen waren. De deelnemers verzamelden rond een papieren lijkkist die nadien werd verast. “De wet bestaat wel degelijk: 25 jaar!”, aldus een aanwezige dakloze. “Het is onlogisch en onmenselijk. Er zijn huizen die beschadigd zijn, niemand woont erin. Er zijn misschien eigenaars, maar ik begrijp niet waarom ze er niets mee doen”, voegt een andere actievoerder eraan toe.

Politieke wil nodig

Jean Peeters, secretaris van het daklozenfront die de actie in priesterkledij voorging, wees naar de complexiteit van de wet die het praktisch onmogelijk maakt om ze uit te voeren. De ordonnanties die erop volgden, slaagden er evenmin in om de procedures te vereenvoudigen. Peeters riep daarom op tot burgerinterpellaties. “Dat is het enig bestaande middel dat rest. Als de wetten niet worden toegepast, moeten de burgers zelf tussenkomen bij de burgemeesters”. Volgens hem is de toepassing van de wet alleen mogelijk als er veel politieke wil is. “De politiek handelt niet zonder druk vanwege de burgers”, aldus nog Peeters.