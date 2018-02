Dakloze man verdacht van verkrachtingen 07 februari 2018

Een dakloze man die al enkele jaren in een hut woont naast het Keymplein, wordt verdacht van zware zedenfeiten. "De 52-jarige G.M. wordt beschuldigd van verkrachting met de verzwarende omstandigheid van ernstige verminkingen. Hij zit in voorlopige hechtenis", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel.





G.M. was al langer gekend in de wijk. Hij nam een tweetal jaren geleden zijn intrek in de hut met de goedkeuring van Brussel Leefmilieu. Nadat bleek dat Brussel Leefmilieu andere plannen had met de hut en het gebied, startten enkele buurtbewoners een petitie om G.M. er te laten blijven. "We zaten in het midden van het proces toen aan het licht kwam dat hij verdacht wordt van deze zware vergrijpen", zegt de woordvoerster van Brussel Leefmilieu, Nathalie Guilmin. Het zijn hut en het gebied er rond zijn intussen verzegeld. (VDBS)