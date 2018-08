Dagelijks twaalf klachten rond intrafamiliaal geweld 28 augustus 2018

Intrafamiliaal geweld is nog steeds een groot probleem in het Brussels gewest. Iedere dag komen maar liefst twaalf klachten binnen. In 2017 werden er 4.398 ingediend. 3.028 keer ging het om fysiek geweld, 1.309 keer was er sprake van psychische terreur en 61 keer werd er een klacht neergelegd wegens seksuele handelingen.Om het probleem aan te pakken heeft de regering een opleidingstraject opgezet, samen met Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), de gewestelijke politieschool en de federale politie. In totaal volgden 135 personen tijdens de eerste helft van dit jaar een opleiding. Er werd vooral gewerkt rond detectie, een betere samenwerking en omgang met slachtoffers en daders. (WHW)