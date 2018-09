Dagelijks tien overtredingen aan voetgangerszone 06 september 2018

Tijdens een nachtelijke controle op asociaal rijgedrag heeft de Brusselse fietsbrigade in de Vijfhoek 258 processen-verbaal uitgeschreven. Sinds de nachtelijke controles startten in maart, hebben de agenten al 1.885 overtredingen vastgesteld, omgerekend tien per dag. Tijdens de nacht van 1 op 2 september, controleerde de fietsbrigade in en rond de voetgangerszone op foutparkeerders, automobilisten die door de voetgangerszone wilden rijden of beschonken door de buurt sjeesden. In totaal gingen 258 automobilisten op de bon. "We stelden hoofdzakelijk overtredingen vast van automobilisten die door de voetgangerszone of op fietspaden of zelfs trottoirs reden. We merkten ook heel wat foutparkeerders op", aldus de lokale politie in de krant La Capitale. Opmerkelijk: de overtredingen die de fietsbrigade overdag vaststelt zitten dus nog niet in het cijfer. (WHW)