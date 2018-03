Daders van vijf gewapende overvallen gevat 29 maart 2018

De daders van vijf gewapende overvallen in Brussel zijn gevat door de lokale politie van Brussel-Noord. De drie overvielen eind februari eerst een apotheek en sloegen vervolgens in maart weer toe in twee andere apotheken, een winkel en een nachtwinkel. De beschrijvingen die de slachtoffers gaven, bleken altijd overeen te komen. Tijdens de laatste overval op een nachtwinkel kon de 19-jarige O.C.T op heterdaad betrapt worden. Daarop werden huiszoekingen uitgevoerd bij de twee andere verdachten. O.C.T ontkent de feiten, maar werd onder arrestatiebevel geplaatst. S. en I, beiden 17 jaar, werden in een jeugdinstelling geplaatst. (VDBS)