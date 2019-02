Daders gewelddadige overval op café gezocht WHW

26 februari 2019

11u19 0 Brussel De politie is op zoek naar de daders van een gewelddadige overval op een Molenbeeks café en heeft een opsporingsbericht verspreid.

Op vrijdag 11 januari 2019 werd een gewapende overval gepleegd op een café in de Jubelfeestlaan in Molenbeek. Twee mannen van ongeveer 30 en 40 jaar oud, kwamen het café binnen. De eerste stapte op haar af en overmeestert haar door haar bij haar nek vast te nemen, terwijl de tweede dader haar bedreigde met een stanleymes. Hij dwong haar vervolgens de kassa te openen. Terwijl een van de daders haar vasthield, doorzocht de andere dader de rest van de toog en vervolgens ook haar handtas. Eens ze het geld hadden, begaven de daders zich naar de uitgang. Het slachtoffer werd hierbij bruusk uit de weg geduwd. Ze kreeg ook nog enkele klappen in het gezicht en op het lichaam alvorens de daders het café verlieten.

De politie heeft op verzoek van het parket een opsporingsbericht verspreid. De foto’s vind je onderaan het artikel. De eerste dader is ongeveer 40 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft een baard en volle lippen. De tweede dader is tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en is kleiner dan zijn kompaan. Hij heeft een snor.

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben over de feiten of de daders contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu