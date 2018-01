Daders brutale overval op Carrefour meteen gevat door politie 23 januari 2018

02u51 0 Brussel Drie gewapende overvallers bedreigden gisteravond kassierster Kimberly Binialci Inme en een klant met vuurwapens in de Carrefour Express op de Charles Woestelaan. Kimberly kreeg zelfs een vuurwapen tegen het hoofd geduwd. De overvallers gingen aan de haal met 3.000 euro, maar konden al snel onderschept worden door de politie.

Om 17u30 wandelden drie gewapende mannen de winkel binnen waar Kimberly op dat moment aan de kassa stond. "Ze begonnen meteen te dreigen dat ik de kassa moest opendoen. Twee van hen haalden ook een vuurwapen te voorschijn toen ze naar mij toekwamen. Ik besefte eerst niet wat er gebeurde. Het viel me wel op dat de drie niet gemaskerd waren. Ze droegen enkel een petje en bedekten hun gezicht alleen maar een beetje met hun jas."





"Ik kreeg vervolgens een wapen tegen mijn hoofd geduwd. Ik was zo bang dat ik maar meteen gedaan heb wat ze vroegen. Een klant verstopte zich ondertussen snel achter de rekken. Een van hen heeft vervolgens met het wapen op mijn hand geslagen zodat de kassa openging. Daarop namen ze zoveel mogelijk geld mee dat ze in een rugzak staken. Overal lag geld op de vloer. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met 3.000 euro."





Maar net toen Kimberly dacht dat de ellende voorbij was, kwamen de drie mannen terug de winkel binnen. "Ze wilden ook nog de inhoud van de tweede kassa. Maar daarvoor had ik mijn badge en een code nodig en door alle stress wist ik die niet meer. Ik dacht echt dat ze me wat gingen aandoen. Maar opeens stond de politie hier en zijn ze op de vlucht geslagen, de F. Lenoirstraat in."





"De politie kon meteen twee van de verdachten oppakken in de buurt van metrostation Belgica, ook op de Charles Woestelaan", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. "De daders werden herkend door een ploeg van de antibanditismebrigade dankzij een goede persoonsbeschrijving. De derde verdachte kon nog even verder vluchten, maar ook hij werd al snel ingerekend door enkele agenten. Al ging dat niet vanzelf. Hij reageerde bijzonder agressief en raakte slaags met een van onze agenten. De agent kreeg een klap tegen het hoofd en raakte lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging met een ambulance", aldus Berckmans. De buit van 3.000 euro kon teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.





Hoewel alles goed is afgelopen, ziet Kimberly het niet zitten om meteen terug aan de slag te gaan. "Ik woon en werk hier nog maar net en nu maak ik dit al mee. Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen. Het is de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt. Nee, ik ga nu naar huis om te bekomen. Ik moet nog even bekijken wanneer ik terug in de winkel zal staan." (VDBS/SRB)