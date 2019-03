Dader overval op Okay-winkel gezocht WHW

26 maart 2019

12u41 0 Brussel De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die begin dit jaar een Okay-buurtsupermarkt heeft overvallen in het centrum van Brussel. De man bedreigde het winkelpersoneel met een oorlogswapen.

Een man drong op vrijdag 18 januari, even voor sluitingstijd, de Okay-supermarkt binnen in de Grootsermentstraat, vlak bij de Dansaertstraat. Hij bedreigde het kassapersoneel met een oorlogswapen. De man steelde de inhoud van de kassa en vluchtte weg.

De dader is een dertiger en is mager gebouwd. Hij heeft een smal gezicht met rimpels en een stoppelbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een afgewassen jeans, een sweater met grijze kap, met opschrift op de borst en een donkere pet. De politie heeft camerabeelden verspreid met daarop foto’s van de dader. Wie meer informatie heeft over de feiten of de man kennen, mogen zich melden bij de politie op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via het emailadres opsporingen@police.belgium.eu