Daar zijn ze, de eerste Brusselse slechtvalkjes van het jaar Redactie

09 april 2019

19u13 0 Brussel In de klokkentoren van de Sint-Jobskerk in Ukkel zijn de eerste Brusselse slechtvalkjes van dit jaar uit hun ei gekomen. Als je enigszins geluk hebt, kan je hen live zien via het observatienetwerk ‘ In de klokkentoren van de Sint-Jobskerk in Ukkel zijn de eerste Brusselse slechtvalkjes van dit jaar uit hun ei gekomen. Als je enigszins geluk hebt, kan je hen live zien via het observatienetwerk ‘ Valken voor iedereen ’.

Een gebroken eierschaal naast mama valk. Toen de observatoren dat dinsdagochtend te zien kregen, wisten ze hoe laat het was. Omstreeks 7.45 uur liet het donzige, witte kuikentje zich een eerste keer zien. Met een gewicht van slechts dertig gram en gesloten oogjes.

Via de livestream van ‘Valken voor iedereen’ kon je niet veel later de geboorte van het tweede valkje volgen. Dat gebeurde omstreeks 11.15 uur.

De livestream richt zich dit jaar op twee nesten: in de klokkentoren van de Sint-Jobskerk en in de toren van het stadhuis van Sint-Pieters-Woluwe. Beide nesten tellen vier eieren, en ook in Woluwe lijkt het vrouwtje al erg nerveus te worden.

De slechtvalken in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal kan je dit jaar niet via livestream volgen. Het vrouwtje werd onlangs gewond teruggevonden en herstelt momenteel in een opvangcentrum voor vogels. Aan de kathedraal wordt wel nog tot 25 mei elke woensdag en zaterdag een observatiepost ingericht.