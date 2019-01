D’Ieteren Auto investeert in Anderlechtse vestiging VRJB

14 januari 2019

20u05

Bron: Belga 0 Brussel D’Ieteren Auto, de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken, investeert 12 miljoen euro in de vernieuwing van zijn commerciële vestiging in Anderlecht. Dat doet het bedrijf na het succes van de vestiging in het noorden van de stad.

“Naar het voorbeeld van onze succesvolle implementatie in het noordelijke deel van Brussel, willen we nu ook in het zuiden van Brussel een hoogstaand automobielcentrum uitbouwen dat al onze automerken verenigt en waar we onze klanten totaaldiensten kunnen aanbieden die inspelen op hun veranderende mobiliteit en op de jongste technologieën”, zegt Denis Gorteman, CEO van D’Ieteren Auto. Volgens de woordvoerder van het bedrijf, Jean-Marc Ponteville, zit D’Ieteren Auto in een groeiverhaal. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van de vestigingen in het noorden van Brussel. “We willen diezelfde oefening nu overdoen in het zuiden van Brussel”, aldus Ponteville.



De vestiging in Anderlecht zal vanaf 2022 verkoop- en onderhoudsdiensten voor de merken Volkswagen, Seat, Skoda en Volkswagen CVI aanbieden. Wanneer de vernieuwing van de vestiging in Anderlecht afgerond is, zullen alle commerciële activiteiten en de naverkoop daar doorgaan. Ook de activiteiten van de vestigingen in Elsene en van de andere vestiging in Anderlecht, aan de Bergensesteenweg ,worden naar de vernieuwde vestiging overgebracht. Het merk Audi zal zijn volledig dienstenpakket aanbieden in de vestigingen van Drogenbos en Zaventem. D’Ieteren benadrukt maandag dat de hoofdzetel aan de Maliestraat in Elsene behouden blijft en eveneens vernieuwd wordt. “Deze toekomstige pool, die in 2025 voltooid zou moeten worden, wordt een symbolisch, multifunctioneel en modulair gebouw dat zal inspelen op de noden van de stad in het algemeen en van de wijk in het bijzonder”, klinkt het.