Cruyff Court nu al gevandaliseerd DADERS GOOIEN RUITEN IN, STROOIEN GLAS OVER VELD EN STICHTEN BRAND DIMITRI BERLANGER

26 maart 2018

02u28 0 Brussel Amper twee dagen na de opening is het splinternieuwe Cruyff Court al het slachtoffer geworden van vandalen. De ruiten van de materiaalhut zijn ingeslagen en er werd glas en vuilnis over het kunstgrasveld gestrooid. "Dit is een bewuste sabotage-actie", zucht initiatiefnemer Unico van Kooten.

Het splinternieuwe Cruyff Court, een voetbalveld met kunstgras, werd afgelopen donderdag ingehuldigd in het Muzenpark. Het voltallige Molenbeekse schepencollege, vice-premier Didier Reynders en Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok woonden de openingsceremonie bij. Met het gloednieuwe voetbalveld wilden de initiatiefnemers van 'PlayandPeace' na de aanslagen van 22 maart jongeren verbinden rond thema's als respect, teamspirit, integratie en zelfontplooiing.





Na een succesvolle growfunding campagne was de Cruyff Court nu een feit. Twee dagen na de opening - uitgerekend op de sterfdag van Johan Cruyff - bleek echter dat de gloednieuwe infrastructuur al gevandaliseerd werd. De ruiten van de materiaalhut zijn ingeslagen en de glasscherven samen met vuilnis verspreid over het terrein. De ruimte werd overhoop gehaald en geplunderd. De vandalen probeerden het kunstgras ook in brand te steken, maar dat lukte niet.





Bewuste sabotage

"Dit lijkt me geen normaal vandalisme", stelt initiatiefnemer Unico van Kooten. "Dit is een bewuste sabotage-actie die erop gericht is om mensen uit elkaar te spelen. Het is zaak voor ons om daar niet in te trappen. Hoe ziek moet je zijn om glas en vuilnis over een veld uit te strooien, wetende dat daar kinderen vanaf 6 jaar op moeten spelen... Dit zijn ofwel drugsdealers, zwaar geradicaliseerde jongeren of anders totale idioten."





Van Kooten wacht op een reactie uit de buurt. "Het Muzenpark is al langer bekend om zijn drugsproblematiek. Ik denk niet dat dat al opgelost is. Soms kost een bepaalde evolutie tijd, maar de buurtbewoners moeten nu zelf ook laten zien dat ze dit niet meer tolereren en dat hun kinderen veilig moeten kunnen spelen."





De initiatiefnemers hebben de politie op de hoogte gesteld. "Als het hen niet lukt om de daders te vatten, is het een wake-up call. Dan wordt nog maar eens duidelijk dat er in Brussel te weinig wijkagenten zijn die buurttoezicht houden. Normaal gezien weten zij in arme en dichtbewoonde wijken vaak wat er speelt bij de families en kunnen ze er preventief optreden. Wij laten ons alleszins niet ontmoedigen. Cruyff Courts zijn redelijk hufter-proof, dit vandalisme bedreigt het concept niet."





Geen camera's

Op de hulp van camera's zou de politie alvast niet moeten rekenen in de zoektocht naar de daders. Die zijn er namelijk niet in het Muzenpark.





"De Cruyff Foundation gaat vandaag contact opnemen met Molenbeek om te kijken wat er precies gebeurd is en of de gemeente een oplossing kan vinden", aldus nog van Kooten.