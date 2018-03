Crowdfunding voor Francis Frit 01 maart 2018

Een Schaarbeekenaar is met een crowdfundingscampagne begonnen om Francis Frit uit de nood te helpen. Een brand verwoestte maandag het frietkraam van Francis Van Migro. "Zijn levenswerk is in minder dan twee uur tijd helemaal in rook opgegaan", zegt de initiatiefnemer die anoniem wenst te blijven. "Als buurtbewoner is het mijn plicht om Francis te helpen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook goede herinneringen aan het frietkraam. Francis heeft een verzekering, maar we weten allemaal dat het wel eens lang kan duren vooraleer alles geregeld is. Met deze crowdfundingscampagne wil ik in totaal 20.000 euro inzamelen, zodat Francis weer aan de slag kan." De friturist en zijn vriendin Nadia Cavé zijn erg blij met de actie. "Het is mooi dat iemand zo'n campagne opzet", zegt Cavé. Het koppel hoopt volgende week weer frietjes te kunnen bakken in een geleend kraam van een bevriende kermiskramer. (VDBS)