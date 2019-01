Criminele daad uitgesloten bij verdacht overlijden in Evere Jasmijn Van Raemdonck

04 januari 2019

15u45

Bron: Belga 0 Brussel De tussenkomst van een derde bij het overlijden van de veertiger die maandagochtend op de Cicerolaan in Evere werd aangetroffen kan na autopsie worden uitgesloten. Dat liet het Brussels parket vrijdag weten. Een toxicologisch onderzoek volgt nog om de oorzaak van het overlijden op te helderen.

Na de autopsie op het lichaam van de man die door een toevallige voorbijganger werd gevonden op de openbare weg in Evere, kan een criminele oorzaak van het overlijden worden uitgesloten. De zaak wordt wel als een verdacht overlijden behandeld. Om de precieze oorzaak te achterhalen, volgt daarom nog een toxicologisch onderzoek.

Buurtonderzoek

Het lichaam van de veertiger werd aangetroffen op de openbare weg naast een parking op de Cicerolaan. Het labo van de federale politie en een jurist kwamen maandag op vraag van het parket ter plaatse waarna een autopsie werd aangevraagd. Zij verzochten ook een buurtonderzoek en een analyse van de bewakingscamera’s in de buurt. “Vanaf een overlijden op de openbare weg wordt vastgesteld, wordt het parket altijd op de hoogte gebracht, wat de oorzaak ook is”, legt Denis Goeman van het Brussels parket uit. “Aangezien de arts van de MUG de oorzaak van het overlijden niet heeft kunnen vaststellen, nemen we alle voorzorgsmaatregelen door het labo en een wetsdokter in te schakelen om meer zekerheid te krijgen over de omstandigheden”.