Crevits ijvert voor meer schoolstraten 29 augustus 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil met de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' zoveel mogelijk scholen en lokale besturen ertoe aanzetten om schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober. Zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel wordt het project uitgerold. Met de invoering van een schoolstraat wil het ministerie van Onderwijs mee werk maken van een 'modal shift'. De bedoeling is dat ouders en leerlingen hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar school gaan. Zo zou er minder verkeersdrukte in de schoolomgeving zijn, waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. (WHW)