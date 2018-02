Crematorium krijgt volgend jaar neutrale afscheidsruimte 26 februari 2018

In het nieuwe crematorium van Evere zal een neutrale afscheidsruimte ingericht worden. Die moet in de loop van volgend jaar de deuren openen. Vanaf dan zullen ook niet-kerkelijke uitvaartplechtigheden mogelijk zijn. "Brussel is een miljoenenstad met een bevolking die steeds ouder wordt en op levensbeschouwelijk vlak erg divers is", zegt volksvertegenwoordiger René Coppens. De opening van de neutrale afscheidsruimte in het crematorium werd al langer aangekondigd, maar liep steeds vertraging op. Volgens minister-president Rudi Vervoort zou de ruimte er evenwel zeker in 2019 komen. (DCFS)