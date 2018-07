Couleur Café weet dik 60.000 festivalgangers warm te maken 02 juli 2018

Gespreid over drie dagen heeft Couleur Café afgelopen weekend dik 60.000 bezoekers naar het Ossegempark, aan de voet van het Atomium, gelokt. Zij zagen er onder meer Coely, Angèle en Stikstof aan het werk.

Het festival was dit jaar toe aan de 29ste editie, en de tweede in het Ossegempark. Dankzij de vele bomen konden de festivalgangers daar regelmatig verkoeling zoeken in de schaduw, iets wat op het vorige terrein aan Tour&Taxis niet mogelijk was. Voorts hadden de organisatoren ook twee grote verstuivers geplaatst, zodat ook daar een wolk frisheid gevonden kon worden. En dan waren er nog enkele mobiele verstuivers die door de mensenmassa trokken.





Damso

Op vrijdag telde de organisatie 23.000 bezoekers, en ook zaterdag en gisteren werd de kaap van 20.000 festivalgangers vlot overschreden. Zij konden voor verschillende soorten muziek terecht aan zeven podia. Headliners waren Coely, Stikstof, Angèle, Selah Sue en Damso. Die laatste kwam enkele maanden geleden nog onder vuur te liggen wegens zijn vrouwonvriendelijke teksten, wat hem uiteindelijk ook zijn WK-lied voor de Rode Duivels kostte. Maar op Couleur Café werd hij duidelijk op handen gedragen.





Barbecue

Nieuw dit jaar was een barbecue op de camping. Bezoekers mochten zelf hun vlees meebrengen, dat dan door de medewerkers gebakken werd.





