Couleur Café klokt af op 65.000 bezoekers 03 juli 2018

02u45 0

De 29ste editie van Couleur Café lokte volgens de organisatoren 65.500 bezoekers. Een succes. Vorig jaar ging het nog om 60.000 muziekliefhebbers. Vrijdag was de enige uitverkochte avond, maar sinds lang waren alle combitickets de deur uit. Zondag beet Coely de spits af op het hoofdpodium, de zogenaamde Red Stage. Daarna maakten onder meer nog Ziggy Marley en Young Thug hun opwachting. Afsluiten deed het trio Chinese Man, Youthstar & ASM. Vrijdag en zaterdag passeerden onder meer Angèle, Selah Sue, Damso, en Melanie De Biasio de revue.





Het muziekfestival vindt sinds vorig jaar niet langer in Thurn en Taxis plaats, maar wel in het Brusselse Ossegempark aan de voet van het Atomium. Vrijdag kwamen er 23.000 muziekliefhebbers over de vloer, zaterdag telden de organisatoren 22.500 bezoekers en zondag werd afgesloten met nog eens 20.000 gegadigden. (DCFS)