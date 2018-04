Corruptieproces draait uit op sisser 06 april 2018

Vier beklaagden bij een corruptieproces over een wapendeal van de federale politie zijn vrijgesproken. Ze riskeerden een celstraf van 1 jaar met uitstel op verdenking van corruptie bij de aankoop van duizenden Smith & Wesson-pistolen. De aankoop betrof 8.000 wapens voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. Het parket bracht na jarenlang onderzoek vier verdachten voor de rechter. Het ging onder andere om een schietinstructeur van de federale politie die er van verdacht werd de beoordeling van de wapens te hebben vervalst en de zaakvoerder van Belgian Weapons Corporation uit Neder-Over-Heembeek, die de wapens invoerde en verdacht werd van corruptie. Ze werden ervan beschuldigd een grote wapendeal naar hun hand te hebben opgezet. Een Franse burgemeester had twee van hen dit letterlijk horen verklaren. Eerder was er al opschudding ontstaan toen in de loop van de aanbestedingsprocedure plots werd geëist dat de wapens een extra veiligheidspal moesten hebben. De rechter achtte de tenlastelleggingen niet bewezen. (WHW)