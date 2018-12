Controles op trouwstoeten werpen vruchten af WHW

05 december 2018

Het aantal processen-verbaal voor huwelijksstoeten en straatraces is opgeloepn tot 304. Twintig daarvan waren voor ernstige overtredingen. Sinds april legt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene een grote nadruk op de door dergelijke stoeten ontstane overlast.

In totaal werden er volgens La Capitale sinds april 58 huwelijksstoeten gecontroleerd en 500 wagens geïnspecteerd werden. Er werden 304 pv’s opgesteld voor overtredingen op de wegcode. Daarvan zijn er 125 GAS-boetes en 20 ernstige overtredingen – ernstig belemmeren van de circulatie, beledigen van een agent, in het bezit zijn van wapens of drugs – gemeld. De cijfers omvatten trouwstoeten, het ‘rodeo-rijden’ dat door huwelijksgangers met soms een glas teveel op gedaan wordt, en echte individuele straatracers. Aan het Atomium, in Laken en Neder-Over-Heembeek wordt het meeste overlast gemeld. Niet toevallig buurten bij grote lanen die naar parken leiden waar er foto’s van het bruidspaar kunnen getrokken worden.