Consultant meest populaire beroep bij zelfstandigen 05 april 2018

Steeds meer Brusselaars werken als zelfstandigen en vooral het aantal consultants is de voorbije jaren explosief gegroeid. Dat meldt HR-dienstengroep Acerta, die de analyse van de activiteit van 420.000 zelfstandigen in hoofdberoep gedurende de voorbije 30 jaar in Brussel maakte. In 2017 blijken er 8 keer meer consultants als dertig jaar geleden. Bovendien maken ze niet minder dan 12,7 % uit van de zelfstandigen, waarmee ze de tweede populairste categorie zijn. De sector die er met kop en schouders bovenuit steekt is de bouw. Terwijl in 1987 van alle Brusselse zelfstandigen 3,11 % actief in de bouw, in 2017 is dat 16,4 %. Ook de populariteit van architecten en dokters groeit steeds meer. De horeca daarentegen kreeg zware klappen. Vooral de komst van de witte kassa en de fliexijobs deed het aantal dalen van 12 naar 5 procent. En in de kleinhandel werkt nog maar 2 procent van de zelfstandigen, een zesde van dertig jaar geleden. (DCFS)