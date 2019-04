Conciërgegebouw gaat in vlammen op: brand wellicht aangestoken WHW

01 april 2019

13u39 0 Brussel Een oud conciërgegebouw van het Athénée royal Uccle 2 in de Lindenlaan is zondagnacht volledig in vlammen opgegaan. De brand werd mogelijk aangestoken.

De brand begon om 20 uur. Het blussen was een hele karwei voor de Brusselse brandweer en duurde twee uur lang. De brandweercollega’s uit Eigenbrakel kwamen zelfs met een machine om het gebouw uit elkaar te trekken en laag per laag te kunnen blussen vanwege de hevige brand. Na het nablussen en de opruimingswerken vertrok de brandweer er om 3 uur ‘s ochtends. Om 7 uur was er een kleine opflakkering.

Gebouw zou afgebroken worden

“Een brand, waarschijnlijk van kwaadwillige oorsprong, heeft ons oud conciërgegebouw tot as herleid”, meldt de school op haar website. De politie zal de situatie onderzoeken. Het gebouw stond al jaren leeg en werd nog enkel als opslagplaats gebruikt. De school laat op haar website weten dat het gebouw ironisch genoeg in de paasvakantie zou worden afgebroken. Er is geen verdere hinder voor de school. Geen enkel ander gebouw werd getroffen door de brand en de lessen kunnen gewoon plaatsvinden. Er is enkel wat geurhinder mogelijk.