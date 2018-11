Commissie keurt invoering discriminatietest op Brusselse woningmarkt goed Jasmijn Van Raemdonck

29 november 2018

19u02 0 Brussel De commissie Huisvesting van het Brussels Parlement heeft donderdag het ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat discriminatietests op de woningmarkt mogelijk maakt. Enkel MR onthield zich.

De ordonnantie moet het mogelijk maken om ‘situatietests’ en ‘mystery clients’ in te zetten om na te gaan of een verhuurder niet discrimineert. De groenen stemden met de meerderheid mee. “We vinden het een stap in de goede richting, maar vrezen dat de maatregel weinig impact zal hebben”, stelde Arnaud Verstraete (Groen). De groenen hadden een reeks amendementen ingediend om de ordonnantie aan te scherpen, maar die werden allemaal weggestemd. Het zijn nu de beambten van de gewestelijke Inspectiedienst die de controles op discriminatie zullen gaan uitvoeren.