CO-intoxicatie in Molenbeek: afvoerbuis dichtgeplakt met plakband Jamijn Van Raemdonck

09 januari 2019

08u44 0 Brussel De Brusselse brandweer moest dinsdag uitrukken voor een CO-intoxicatie in Molenbeek. Een bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht maar is niet in levensgevaar.

De brandweer trok dinsdag naar de Potaerdenberg in Molenbeek. De bewoner van het appartement kloeg over duizeligheid en hoofdpijn, enkele van de symptomen van een CO-intoxicatie. De CO detector in de badkamer was bovendien ook afgegaan. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. De hulpverleners verluchtten de woning. De vermoedelijke oorzaak van de vrijgekomen CO is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen. De afvoerbuis was dichtgeplakt met plakband.