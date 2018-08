Close en Francken bekvechten over Maximiliaanpark 11 augustus 2018

02u37 0

Philippe Close (PS) en Theo Francken (N-VA) raken het niet eens over de situatie aan het Maximiliaanpark. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken verwijt de Brusselse burgemeester niets te doen aan de situatie in het park. Volgens Close zit het probleem bij de federale regering. "Die komt niet met structurele oplossingen", zei Close vrijdag in een reactie. "Francken moet minder op sociale media zitten en zijn werk doen."





Staatssecretaris Francken was donderdag in Terzake bijzonder scherp voor de Brusselse burgemeester en de PS. In het Maximiliaanpark verblijven deze zomer opnieuw honderden migranten, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Volgens de N-VA'er "pampert" Close de ngo's die actief zijn rond het park, "met de enige reden om aan te tonen dat de N-VA het niet aankan, dat Francken het niet aankan." (DCFS)