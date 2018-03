Citroëngarage krijgt make-over 27 maart 2018

De nieuwe cultuurtempel Kanal krijgt een volledige make-over. Het winnende architectenproject 'Een podium voor Brussel' doopt de nieuwe cultuurpool om tot een museum voor moderne en hedendaagse kunst.





De architectenbureau's NoAarchitcenten, EM2N en Sergison Bates architects wonnen de architectenwedstrijd, waaraan 92 kandidaten deelnamen. Zij steken de 35.000 m² oude Citroëngarage in een nieuw kleedje. "Alle iconische elementen blijven behouden, maar de showroom wordt gemoderniseerd. Op de benedenverdieping plaatsen we drie zogenaamde 'dozen', ruimtes waar plaats is voor installaties, performances en een auditorium met 400 zitplaatsen. Op de bovenverdieping komt dan een restaurant. "Het kenmerkende witte fries bovenin de gevel wordt rondom het hele gebouw verlengd, zodat een lichtkrans ontstaat", lichten de architecten toe. Op het dak komt een langwerpig terras, een verwijzing naar de boten aan het kanaal. "Voor de start van de bouw, van 5 mei 2018 tot juni 2019, organiseert Kanal, samen met Centre Pompidou, verschillende culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen, kunstinstallaties en creaties van Brusselse kunstenaars. Die geeft een voorproefje van de culturele stad in wording", zegt de organisatie. De bouwwerkzaamheden vatten in de herfst van 2019 aan. De officiële opening volgt eind 2022.





