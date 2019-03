Cirque du Soleil komt naar Vorst Nationaal WHW

13 maart 2019

15u10 0 Brussel Tussen 14 en 17 maart speelt het Canadese supercircus Cirque du Soleil in Antwerpen, maar in november komt het spektakel naar Vorst Nationaal.

Cirque du Soleil komt met het spektakelstuk Corteo naar Brussel. Dat stuk is de allereerste productie van de Canadese circusartiesten. Corteo kreeg zijn wereldpremière in 2005 in de Canadese stad Montréal en is sindsdien al 8 miljoen keer bekeken. Er komen voor het stuk zo’n 50 acrobaten, muzikanten, zangers en acteurs uit vijf continenten naar Brussel afgezakt. Corteo zal te zien zijn tussen 21 en 24 november, waarna het spektakelstuk naar Antwerpen gaat voor het vervolg van de Europese tournee.