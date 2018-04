Circusfestival Hopla! strijkt neer in Brussel 10 april 2018

Circusartiesten verbluffen deze week met halsbrekende stunts tijdens de twaalfde editie van circusfestival Hopla! Tot en met zondag trekt Hopla! elke dag haar tent in een andere wijk op, de Noordwijk, de Marollen, Laken-centrum, de Modelwijk en Neder-Over-Heembeek, met voorstellingen van verschillende gezelschappen.





"Zo brengen we het circus naar het hart van elke buurt en ontdekken de mensen deze nieuwe wijken", zegt organisator Fabien Resimont.





In de namiddag worden er voorstellingen gegeven op openbare plaatsen vlak bij de culturele centra. 's Avonds volgt een show in de culturele centra zelf. (DCFS)