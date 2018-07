Cinema Actor's Studio sluit morgen na 30 jaar de deuren 30 juli 2018

Fans van de bioscoop Actor's Studio tussen de Greepstraat en de Beenhouwersstraat in Brussel zullen het niet graag horen, maar morgen sluit de cinema de deuren na dertig jaar. De bioscoop, die drie kleine zalen telt, krijgt steeds minder bezoekers over de vloer. Bovendien gaat het hotel Arlequin Grand Place, dat bovenop de cinemazalen staat, uitbreiden. Daardoor moet de bioscoop verdwijnen. F ans van art house films kunnen wel nog tereht in Cinema Palace op de Anspachlaan. (RDK)