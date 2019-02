Chocoladesalon strijkt voor zesde keer neer WHW

22 februari 2019

11u37 0 Brussel “Alle smaken zitten in de natuur”, dat is het thema van het Chocoladesalon dat van vrijdag 22 februari tot zondag 24 februari voor de zesde keer op rij neerstrijkt in Brussel. In Tour & Taxis kunnen zoetebekken er opnieuw alle facetten van chocolade ontdekken.

Het Chocoladesalon wil innoveren met zijn thema rond smaak in de natuur, maar behoudt tegelijkertijd ook zijn tradities. De “smaak” van chocolade blijkt wel oneindig, want alles hangt af van de cacaovariëteit, de streek en de manier waarop de pasta wordt verwerkt. En dat die nog in ontwikkeling is, bewijst de nieuwe roze chocolade.

Alles begint natuurlijk in de natuur zelf bij de cacaoboon. Een vrucht met uitzonderlijke eigenschappen die ook de chocoladeproducent steeds meer op een authentieke en duurzame wil gebruiken. De exposanten, ambachtelijke chocolatiers en grote namen uit de Belgische en internationale chocoladewereld tonen het publiek al hun bijzondere lekkernijen.

Eerlijke chocolade?

Bijna 30.000 burgers hebben de petitie van Oxfam-Wereldwinkels ondertekend tegen ontbossing en kinderarbeid en voor een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren tegen 2030. Aan de vooravond van het Chocoladesalon wil Oxfam-Wereldwinkels de medeondertekenaars van het ‘Beyond Chocolate’-partnerschap nogmaals aanmoedigen om de engagementen die ze eind vorig jaar onderschreven, waar te maken.

Vanaf 2030 moeten de boeren die cacao produceren voor de Belgische chocolade een leefbaar inkomen verdienen en mag de cacaoproductie niet langer gepaard gaan met ontbossing. Dat beloofde de Belgische chocolade- en retailsector op 5 december 2018 met het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ dat er kwam onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld).