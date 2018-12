Chocolademuseum verhuist naar de Stoofstraat En wordt maar liefst drie keer zo groot Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

14u40 1 Brussel Chocoladegekken kunnen vanaf 14 februari hun hart ophalen in een vernieuwd chocolademuseum in het centrum van de stad. Choco Story Brussels verhuist naar de Stoofstraat en wordt drie keer zo groot.

Het chocolademuseum Choco Story, dat momenteel nog in de Guldenhoofdstraat vertoeft, verhuist binnenkort naar de Stoofstraat. Daar opent het nieuwe museum zijn deuren op 50 meter van Manneken Pis. “We verhuizen op 14 februari naar een mooi pand achter een koetspoort dat dateert uit 1750”, vertelt de trotse Eddy Van Belle, oprichter van het chocolademuseum. “Het is een ereplaats want elke dag komen hier duizenden toeristen voorbij”.

“Het is een gebouw van meer dan 2000 m² waardoor we veel meer zullen kunnen tonen”, laat Eddy weten. Met die oppervlakte wordt het museum maar liefst drie keer zo groot als het nu is. Bovendien zal de tentoonstelling interactiever zijn dan het eerste.

Een reis van 5500 jaar

Het museum dat zijn deuren voor het eerst opende in 2004 in Brugge, heeft momenteel vestigingen over heel de wereld. “Onze musea zijn terug te vinden in Parijs en Praag maar ook in Mexico, Manhattan en binnenkort zelfs in Beirut”, aldus de oprichter. “Wij willen zo de Belgische chocolade promoten over heel de wereld”.

Bezoekers worden in het museum ondergedompeld in de geschiedenis van de cacao en chocolade die tot 5.500 jaar teruggaat op de Maya’s en Azteken. Zij krijgen de weg te zien die cacao en chocolade tot op vandaag hebben afgelegd. “Chocolade zoals wij het nu kennen is amper 200 jaar oud”, vertelt Eddy.

Brussel De beste chocolade van de wereld

“In het museum promoten wij ook de gezondheidsaspecten van cacao voor de mens”, legt de bedenker van het concept uit. “Cacao verlaagt de bloeddruk en is dus goed voor het hart”, vertelt hij. De bezoekers krijgen er bovendien te zien hoe pralines gemaakt worden. “En nog belangrijker: wij laten ze proeven wat echte chocolade is”, zegt Eddy.

De Belgische chocolade is volgens hem zonder enige twijfel de beste van de wereld. “Dat komt omdat we in België kwaliteitsvolle cacaobonen gebruiken en ze heel fijn malen, waardoor je geen korrelig gevoel krijgt in je mond”, legt de expert uit. “We maken het poeder opnieuw vloeibaar door het te verwarmen op hoge temperaturen die ervoor zorgen dat de zure smaak verdwijnt”, verduidelijkt Eddy.