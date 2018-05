Chemisch product lekt uit goederentrein 08 mei 2018

02u26 0 Brussel De brandweer is gisteren moeten uitrukken voor een goederentrein die een chemisch goedje lekte aan het station van Schaarbeek.

"Na onderzoek bleek het om citroenzuur te gaan. Het ging dus om een ongevaarlijk product. Voor alle zekerheid stelden we wel een veiligheidsperimeter in, maar er moest niemand geëvacueerd worden", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. Volgens Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, werden er zondagnacht in drie treinwagons diefstallen gepleegd. "Tijdens het onderzoek stelde de federale politie het lek vast. Door het lek ondervond alleen het goederenverkeer wat hinder."





(VDBS)