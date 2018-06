Champions League-beker in Machtensstadion 20 juni 2018

Raymond Goethals wordt nogmaals geëerd. Na de 'Raymond Goethals tribune' krijgt 'Den Tuveneir' nu ook zijn eigen 'Espace Raymond Goethals'. Daarin wordt door middel van trofeeën en foto's een overzicht gegeven van zijn carrière. Het pronkstuk is de beker die hij ontving voor het winnen van de Champions League met Marseille in 1993. Alles is afkomstig van de zoon van Raymond Goethals, die de stukken altijd bewaarde. De voetbalclub RWDM kreeg ze nu in bruikleen om ze in de trofeeënzaal in het Edmond Machtensstadion tentoon te stellen. De zaal krijgt meerdere functies en wordt gebruikt om vips te ontvangen, maar ook voor vergaderingen. Het publiek kan de zaal een eerste keer bezichtigen tijdens de oefenwedstrijd en Brusselse derby tussen RWDM en Anderlecht op 22 juni. (WHW)